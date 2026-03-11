  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Coup de fusil !! a vendre rue rogozin appartement a rénover vue mer

Ashdod, Israël
depuis
$736,725
;
6
ID: 34592
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rogozin

À propos du complexe

Coup de fusil !! a vendre rue Rogozin appartement a rénover vue mer ! La valeur de ce produit une fois rénové peut dépasser les 3 millions.... Mamad, climatisation, parking, très central. Immeuble avec 2 ascenseurs dont un de shabat

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
Taux d'intérêt
Taux d'intérêt
Montant du prêt
Montant du prêt
Période
Période
Paiement mensuel
Paiement mensuel
Vous regardez
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Bat Yam, Israël
depuis
$971,850
À vendre – Superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer. Situé au 3ᵉ étage sur 6, cet appartement lumineux de 100 m² dispose d’une terrasse de 14 m², d’un mamad, de 2 salles de bain, 2 WC et d’un beau balcon baigné de lumière. Idéalement situé, à quelques minutes à pi…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Michkenot haouma jerusalem centre
Quartier résidentiel Michkenot haouma jerusalem centre
Quartier résidentiel Michkenot haouma jerusalem centre
Quartier résidentiel Michkenot haouma jerusalem centre
Quartier résidentiel Michkenot haouma jerusalem centre
Jérusalem, Israël
depuis
$1,98M
Nouveau sur le marché, à Michkenot Haouma, tout près de la gare centrale et du centre-ville, dans une résidence standing, avec vue sur la promenade, appt 5P en excellent état, balcon avec vue dégagée, 2 parkings privés, cave. Exclusivité Hadassa, agence Takam
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a youd bet
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a youd bet
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a youd bet
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a youd bet
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a youd bet
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a youd bet
Ashdod, Israël
depuis
$655,215
Stop affaire Appartement 3 pièces a Youd Bet, très bien placé a un très bon prix .Entièrement meublé. A proximité de moyens de transport, écoles, aires de jeux, synagogues, commerces
Agence
Immobilier.co.il
Realting.com
