  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Projet de qualité

Quartier résidentiel Projet de qualité

Jérusalem, Israël
depuis
$893,475
;
6
Laisser une demande
ID: 34046
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Tabaliya

À propos du complexe

e projet Adéret Jérusalem Situé au cœur du nouveau quartier de Givat HaMatos, le projet Adéret Jérusalem représente une opportunité rare de vivre dans un cadre moderne et familial à Jérusalem. C’est le premier projet construit dans la zone, symbole du renouveau et de la vision de ce nouveau quartier. Adéret Jérusalem repose sur des valeurs de communauté, de tolérance, d’enracinement et de vitalité, pour une expérience de vie israélienne, sioniste et contemporaine.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Neuf
Ascalon, Israël
depuis
$558,030
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$1,10M
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Jérusalem, Israël
depuis
$968,715
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Ascalon, Israël
depuis
$721,050
Quartier résidentiel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israël
depuis
$850,526
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$893,475
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Penthouse avec vue mer panoramique au 47e étage et piscine privée | gindi tlv
Quartier résidentiel Penthouse avec vue mer panoramique au 47e étage et piscine privée | gindi tlv
Quartier résidentiel Penthouse avec vue mer panoramique au 47e étage et piscine privée | gindi tlv
Quartier résidentiel Penthouse avec vue mer panoramique au 47e étage et piscine privée | gindi tlv
Quartier résidentiel Penthouse avec vue mer panoramique au 47e étage et piscine privée | gindi tlv
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse avec vue mer panoramique au 47e étage et piscine privée | gindi tlv
Quartier résidentiel Penthouse avec vue mer panoramique au 47e étage et piscine privée | gindi tlv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$31,35M
Dominant Tel-Aviv depuis le 47e étage de la tour emblématique Gindi TLV, ce penthouse d’exception incarne le sommet du luxe résidentiel contemporain. Considéré comme le joyau du projet, il offre environ 900 mètres carrés d’espaces intérieurs, complétés par une vaste terrasse d’environ 360 mè…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$1,42M
Mardochée Khayat vous présente un nouveau projet d’exception à Holyland – Jérusalem Une vue imprenable sur la Ville de Jerusalem Sur une colline surélevée dominant les paysages époustouflants de Jérusalem, le complexe résidentiel Holyland, signé par l’un des meilleurs constructeurs d’israë…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouvelle baisse de prix !
Quartier résidentiel Nouvelle baisse de prix !
Quartier résidentiel Nouvelle baisse de prix !
Quartier résidentiel Nouvelle baisse de prix !
Quartier résidentiel Nouvelle baisse de prix !
Quartier résidentiel Nouvelle baisse de prix !
Quartier résidentiel Nouvelle baisse de prix !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,44M
Dans la quartier de Beit Hakerem (Yeffe Nof), immeuble d'exception abritant 6 appartements seulement, grand 6.5 P seul à l'étage, 4 exposition, avec un large espace salon- salle à manger- balcon; ascenseur desservant directement la pièce principale, suite parentale, accessibilité complète, M…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller