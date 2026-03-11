  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Exceptionnel. rare

Quartier résidentiel Exceptionnel. rare

Raanana, Israël
$2,47M
ID: 34362
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    HaYetsira, 12 Rosen Meents

À propos du complexe

Magnifique penthouse de plain pieds. Occupe tout l etage. Tres investi. 6 pieces dont mamad. 2 tres belles terrasse l une de 120 m2 depuis le salon et l autre de 33 m2 depuis la cuisine. 2 parking une grande cave. a voir absolument .

