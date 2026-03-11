  1. Realting.com
Quartier résidentiel Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,20M
Quartier résidentiel Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
ID: 34208
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahum Sokolov, 60

À propos du complexe

Un magnifique penthouse au cœur de la plus belle avenue de Tel Aviv, Boulevard Nordau, dans le vieux nord Un projet de qualité signé exclusivement par le Groupe RAYK 123 m² de surface habitable Une rare terrasse ensoleillée de 23 m² idéale pour recevoir Un toit-terrasse privé de 55 m² avec piscine 4 pièces parfaitement agencées Une place de parking privée avec robot Orientation Nord-Ouest **Disponibilité : août 2028** Pas de frais d agence !!

Tel-Aviv, Israël
Quartier résidentiel Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,20M
Autres complexes
Conseil régional de Tamar, Israël
depuis
$758,670
Mardochee khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . En plein centre ville de Netanya emplacement très recherché Proche de tout commences,synagogue tout ce fait à pied Caractéristiques du projet Le projet est construit dans l une des rues les plus com…
Netanya, Israël
depuis
$627,000
Joli 2 pieces ( 1 chambre + et salon ) terrasse Soukka. Ouest. Magnifique vue sur la mer. Ideal pour pieds a terre ou investissement . Parking et cave . disponible de suite. inclus mamad
Bat Yam, Israël
depuis
$1,50M
MAGNIFIQUE PROJET NEUF AU COEUR DE BAT YAM. EMPLACEMENT IDEAL PROCHE DU TRAMWAY, DE LA PLAGE, DE LA RUE BALFOUR AVEC TOUS SES COMMERCES ET DE LA RUE ATSMAOUT
