Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc

$1,21M
2
ID: 34209
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Antigonus, 7

À propos du complexe

A vendre en exclusivite rue Antigonus, pres du parc hayarkon et kikar Milano Superbe 3 pieces de 62m2 + 10 m2 balcon Situe au 4e etage d un immeuble actuellement en cours de renovation. pres dans 6 mois. 2 chambres a coucher et une salle de bain. Vue degagee et tres lumineux.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
