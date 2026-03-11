  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Top affaire

Quartier résidentiel Top affaire

Tel-Aviv, Israël
depuis
$658,350
;
Quartier résidentiel Top affaire
1
ID: 34054
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    4871, 14

À propos du complexe

Excellente affaire ! Appartement de 4 pièces issu d’une vente par un administrateur judiciaire. Nécessite une rénovation complète. Grand potentiel. Une véritable opportunité à ne pas manquer !

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Épiceries
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,52M
Quartier résidentiel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Jérusalem, Israël
depuis
$830,775
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,10M
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pièces à ashdod, rue kineret (youd alef)
Ashdod, Israël
depuis
$1,00M
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam - 76m²+16m² vue degagee
Bat Yam, Israël
depuis
$909,150
Vous regardez
Quartier résidentiel Top affaire
Tel-Aviv, Israël
depuis
$658,350
Autres complexes
Quartier résidentiel Bord de mer
Quartier résidentiel Bord de mer
Ascalon, Israël
depuis
$335,445
Joyau à la Marina : 50m de la plage ! ???? ​Découvrez ce charmant appartement cosy au 3ème étage d'un petit immeuble intimiste (5 étages). ​Emplacement de rêve : À 50 mètres de l’eau. ​Confort : Espace optimisé avec une terrasse ensoleillée. ​Sérénité : Mamad inclus pour une tranquillité tot…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Un appartement rare avec jardin, comme une « villa en ville » sur le boulevard ben gourion
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,80M
Neuf à vendre en exclusivité Duplex avec jardin dans un immeuble flambant neuf et magnifique sur le boulevard Ben Gourion. ***Conception architecturale haut de gamme : parquet massif importé de France, panneaux encastrés, menuiserie sur mesure, portes Pandora hautes sans bruit, électricité …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet boutique standing !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,72M
Nous sommes ravis de vous présenter notre tout nouveau produit exclusif dans le prestigieux quartier d’Arnona à Jérusalem. Dans le projet boutique « Bustan arnona » composé de 6 étages seulement dont 22 appartements dans l’immeuble . Dernier penthouse 4 pieces de 139m2 + 54.5m2 de terrasse…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
