Quartier résidentiel Grand 4.5 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur

Tel-Aviv, Israël
$1,88M
ID: 34206
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff, 7

À propos du complexe

Nouveau à vendre en exclusivité 7, rue Dizengoff À deux pas de la place Habima et du boulevard Rothschild, en plein cœur de la ville Proche du tramway Grand appartement spacieux Environ 110 m² 4,5 pièces dont une suite parentale avec salle d'eau (Possibilité de créer facilement 5 pièces spacieuses) Agréable terrasse ensoleillée de 2 m² accessible depuis l'une des chambres à l'arrière. Au 1er étage avec ascenseur Façade Triple exposition Parking régulier au tabu Immeuble avec abri !

Tel-Aviv, Israël
Quartier résidentiel Villa indépendante a vendre a ashdod avec piscine
Ashdod, Israël
depuis
$2,51M
Quartier résidentiel Bel appartement
Jérusalem, Israël
depuis
$589,380
Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Netanya, Israël
depuis
$749,265
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité
Raanana, Israël
depuis
$1,18M
Quartier résidentiel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Ascalon, Israël
depuis
$1,13M
Quartier résidentiel Grand 4.5 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,88M
Quartier résidentiel Exceptionnel . centre ville. complexe rotem chani.
Raanana, Israël
depuis
$1,09M
Au centre ville de Raanana a 2mn a pieds de tous les commerces et des commodites. Tres beau 4 pieces. Terrasse a l ouest .parking et cave. Tres lumineux. mamad
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Ascalon, Israël
depuis
$592,515
Bonne affaire prix interessant pres du nouveau kanyon de la marina proche des bus commerces
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,04M
Penthouse 5 pièces 167m2 avec 44m2 terrasse, 17eme Bayit Vegan Jérusalem En exclusivité, magnifique penthouse situé au 17ème étage d’un immeuble neuf avec 3 ascenseurs dont 2 de shabbat, spacieux et lumineux, il offre une vue magnifique. Située à la limite de Bet Veigan/Kyriat Yovel . Endroi…
Immobilier.co.il
