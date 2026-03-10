  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Dans un bel immeuble

Quartier résidentiel Dans un bel immeuble

Jérusalem, Israël
depuis
$1,21M
;
10
Laisser une demande
ID: 34874
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaNeviim, 31

À propos du complexe

Centre-ville de HaNevi'im. Immeuble boutique idéal pour investissement (loué 10 000 shekels) ou pour y vivre. 3 pièces, 70 m², 3e étage avec ascenseur, balcon soucca de 10 m². Parking.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A vendre projet - residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Ashdod, Israël
depuis
$1,25M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$1,24M
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,16M
Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac
Ascalon, Israël
depuis
$658,350
Vous regardez
Quartier résidentiel Dans un bel immeuble
Jérusalem, Israël
depuis
$1,21M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Residence aquarelle ganib b
Quartier résidentiel Residence aquarelle ganib b
Quartier résidentiel Residence aquarelle ganib b
Quartier résidentiel Residence aquarelle ganib b
Quartier résidentiel Residence aquarelle ganib b
Afficher tout Quartier résidentiel Residence aquarelle ganib b
Quartier résidentiel Residence aquarelle ganib b
Eilat, Israël
depuis
$1,18M
Dans le Quartier Ganim Bet d Eilat dans la fameuse résidence Aquarelle ,au bord du désert, et de la mer rouge dans un immeuble boutique, Penthouse a vendre face a la vallée . cet immeuble est composé de 2 niveaux , d un Penthouse qui se trouve au 1 ère étage avec sa propre entrée . une…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !
Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !
Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !
Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !
Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !
Afficher tout Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !
Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,11M
Duplex de standing dans le Vieux Nord ! Dans un emplacement idéal dans le Vieux Nord, à l’extrémité nord de la rue Sokolov, à quelques pas du parc, du port, des cafés, restaurants et des transports en commun – magnifique duplex de 4 pièces à vendre ! 100 m² habitables + grande terrasse ensol…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Luxueux, proche de la mer, vue sur la mer
Quartier résidentiel Luxueux, proche de la mer, vue sur la mer
Quartier résidentiel Luxueux, proche de la mer, vue sur la mer
Quartier résidentiel Luxueux, proche de la mer, vue sur la mer
Quartier résidentiel Luxueux, proche de la mer, vue sur la mer
Afficher tout Quartier résidentiel Luxueux, proche de la mer, vue sur la mer
Quartier résidentiel Luxueux, proche de la mer, vue sur la mer
Ascalon, Israël
depuis
$2,51M
penthouse pleine mer, Cinq pièces surfaces habitable 175m² Balcon d’environ 70 m² a l'etage d'entrées Salon et coin cuisine env. 75 m² Balcon supérieur env. 230 m² Suite parental avec Balcon et armoirs encastre Hauteur de plafond 3,20 mètres 16 eme etage sur 16 Armoires en boi intégrées …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller