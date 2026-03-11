Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Superbe appartement avec vue dégagée, à quelques minutes de la plage Gordon
- 3 pièces – 1 chambre, 1 pièce plus petite et le salon
- 6e étage avec ascenseur
- Surface : 60 m² habitables + 8 m² de terrasse
- Appartement neuf, décoré par un architecte
- Climatisation centrale Fujitsu
- Mamad (pièce sécurisée)
- Éclairage design dans tout l’appartement (Yair Doram et Dor Kimchi)
- Cuisine "Novo" avec îlot central
- Mur TV et meuble sur mesure en bois imitation béton, prévu pour un écran de 65’’
- Volets roulants électriques à toutes les fenêtres et sorties vers le balcon
- Placard intégré dans la chambre
- Vue dégagée à l’est et au nord, sans possibilité de construction future en face
- Balcon couvert avec fermeture en verre rétractable
Prix : 4 850 000 NIS
