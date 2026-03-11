Quartier résidentiel Appartement duplex conçu architecturalement à tel aviv nord

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Un duplex spacieux et lumineux, conçu avec soin pour une vie de famille, offrant le confort et l'atmosphère d'une maison privée. La résidence bénéficie d'un design architectural méticuleux signé Dana Oberzon, l'une des architectes et designers d'intérieur les plus recherchées en Israël dans le domaine du luxe résidentiel.
Située aux 3ème et 4ème étages d'un immeuble boutique intime, dans une rue prisée du prestigieux quartier HaMishtala au nord de Tel Aviv, connu pour sa communauté résidentielle de qualité et ses excellents services municipaux, y compris des jardins d'enfants, des écoles, un club de sport, des parcs verdoyants, des centres commerciaux, des cafés, et bien plus encore.
Niveau réception – environ 97,7 m2 + environ 62,5 m2 de terrasse, comprenant :
• Un espace de vie spacieux avec accès direct à une grande terrasse
• Une salle à manger généreuse
• Une cuisine design avec un îlot central
• Une pièce sécurisée intérieure (Mamad), actuellement utilisée comme cellier
Niveau privé – environ 89,7 m2 + environ 18,9 m2 de terrasse, comprenant :
• Une grande suite parentale avec dressing, salle de bain attenante et bureau
• Un salon familial pouvant être utilisé comme chambre supplémentaire
• Une pièce dédiée à l'art ou à un studio
• Un espace buanderie séparé
• Une terrasse privée
La propriété comprend également une cave et deux places de parking.
Les résidents bénéficient d'un accès à un complexe bien-être impressionnant sur place, comprenant une piscine olympique, un sauna et une salle de sport entièrement équipée.
