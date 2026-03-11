  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam

Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$790,020
;
13
Laisser une demande
ID: 34099
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    HaRav Uziel, 37

À propos du complexe

BAT YAM À propos du projet Situé au cœur de Bat Yam, dans un environnement résidentiel calme et rénové, Cette résidence propose une expérience de vie moderne, confortable et raffinée. Conçu pour répondre aux attentes des jeunes familles comme des investisseurs, le projet se distingue par son architecture contemporaine, alliant design élégant et fonctionnalité. L’immeuble comprend 9 étages et 38 appartements de 2 à 4 pièces, ainsi que de spacieux penthouses offrant une vue dégagée et une finition haut de gamme. Chaque logement bénéficie d’un balcon privé, d’un espace de stationnement et d’un aménagement intérieur soigné, pensé dans les moindres détails. Un cadre de vie idéal Daniel Art Bat Yam allie harmonieusement vie urbaine et qualité de vie. Le projet bénéficie d’un emplacement central, à proximité immédiate de la mer, des principaux axes de transport, des centres commerciaux, des écoles et des espaces de loisirs. Les résidents profitent ainsi d’un quotidien pratique, agréable et inspirant, au sein d’un quartier en plein développement.

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Un 3 pieces quartier afridar recent
Ascalon, Israël
depuis
$498,465
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces au cŒur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
Quartier résidentiel Rare opportunité d'investissement, magnifique 2 pièces entièrement aménagé par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami à noga
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,32M
Quartier résidentiel Bonne occasion
Ashdod, Israël
depuis
$705,375
Quartier résidentiel Magnifique rdj avec 3 unités indépendantes !
Jérusalem, Israël
depuis
$2,23M
Vous regardez
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$790,020
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Ashdod, Israël
depuis
$705,375
Nouveau programme en cours de construction a "Ashdod Park", nouveau quartier avec plus de 2700 appartements en construction ainsi que toutes les infrastructures nécessaire. Chaque appartement avec balcon, parking sous terrain et climatisation. Possibilité de payer 10% et le solde 3 mois avan…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
Idéalement situé au cœur de Neve Tzedek, rue Rishonim, ce duplex rare avec vue mer offre une adresse privilégiée dans l’un des quartiers les plus emblématiques de Tel-Aviv, à quelques minutes à pied des plages, de Rothschild et de HaTahana. D’une surface d’environ 89m² en duplex, il propose…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre | appartement 4 pieces a kiryat sanz – rue yehuda hanassi -netanya
Quartier résidentiel À vendre | appartement 4 pieces a kiryat sanz – rue yehuda hanassi -netanya
Quartier résidentiel À vendre | appartement 4 pieces a kiryat sanz – rue yehuda hanassi -netanya
Quartier résidentiel À vendre | appartement 4 pieces a kiryat sanz – rue yehuda hanassi -netanya
Quartier résidentiel À vendre | appartement 4 pieces a kiryat sanz – rue yehuda hanassi -netanya
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre | appartement 4 pieces a kiryat sanz – rue yehuda hanassi -netanya
Quartier résidentiel À vendre | appartement 4 pieces a kiryat sanz – rue yehuda hanassi -netanya
Netanya, Israël
depuis
$771,210
Rue Yehuda Hanassi, dans le quartier recherché de Kiryat Sanz à Netanya, au sein d’un environnement résidentiel calme et bien desservi. Appartement de 4 pièces avec Mamad, d’environ 110 m², situé au 5ᵉ étage sur 6. Immeuble rénové et renforcé dans le cadre d’un projet TAMA 38 récemment ach…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller