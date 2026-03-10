  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Quartier calme

Quartier résidentiel Quartier calme

Ashdod, Israël
depuis
$674,025
;
8
ID: 34746
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

au coeur du quartier youd beit, appartement 3 p spacieux et lumineux, vue degagee

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$1,69M
Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer
Nahariya, Israël
depuis
$721,050
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, calme
Raanana, Israël
depuis
$1,13M
Quartier résidentiel Calme. verdoyant. renove. piscine possible
Raanana, Israël
depuis
$3,37M
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$10,973
Rez-de-chaussée : salon, cuisine, terrasse, salle d’eau avec douche, buanderie. Pièce verrouillée – pour effets personnels. 1er étage : suite parentale avec jacuzzi et douche, salle de bain supplémentaire, terrasse, 2 chambres avec accès à la terrasse. 2e étage – : chambre à coucher, terr…
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$627,000
Nouveau projet – Rue Daniel - BAT YAM Au centre de Bat Yam, au cœur d’un quartier verdoyant et en plein développement La construction est en cours, L'immeuble comprendra une variété d’appartements de 2 à 4 pièces, avec des finitions de haut niveau et un design raffiné. Le projet met l’…
Quartier résidentiel Une exclusivité exceptionnelle : une splendide maison de plain-pied au centre-ville et au calme !
Quartier résidentiel Une exclusivité exceptionnelle : une splendide maison de plain-pied au centre-ville et au calme !
Quartier résidentiel Une exclusivité exceptionnelle : une splendide maison de plain-pied au centre-ville et au calme !
Quartier résidentiel Une exclusivité exceptionnelle : une splendide maison de plain-pied au centre-ville et au calme !
Quartier résidentiel Une exclusivité exceptionnelle : une splendide maison de plain-pied au centre-ville et au calme !
Quartier résidentiel Une exclusivité exceptionnelle : une splendide maison de plain-pied au centre-ville et au calme !
Quartier résidentiel Une exclusivité exceptionnelle : une splendide maison de plain-pied au centre-ville et au calme !
Hadera, Israël
depuis
$1,27M
BZH Vous rêvez d’une maison avec jardin au calme et à proximité des commodités et du Beth ‘Habad ? La voici ! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente en exclusivité un produit rare : - Une maison spacieuse de 5 pièces de 140 m², sur un terrain de 330 m², - Un grand et beau jardin …
