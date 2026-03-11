  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Tres rare. vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville

Quartier résidentiel Tres rare. vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville

Raanana, Israël
depuis
$1,78M
;
Quartier résidentiel Tres rare. vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
1
Laisser une demande
ID: 34166
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Appartement avec grand jardin – exposition ouest Situé dans une rue recherchée à sens unique, l’une des plus prisées de Raanana. Un véritable jardin privatif de 220 m², exposé ouest, offrant un ensoleillement garanti tout l’après-midi. Appartement de 5 pièces, dont un mamad, avec une jolie cuisine ouverte. Le bien dispose également de deux places de parking et d’une cave.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Un duplex penthouse à 10 minutes à pied de la mer à un prix exceptionnel !
Hadera, Israël
depuis
$686,565
Quartier résidentiel Exceptionnel. rare
Raanana, Israël
depuis
$2,47M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Ramat Gan, Israël
depuis
$1,00M
Quartier résidentiel Herzog 49 – perle rare aux portes de rehavia
Jérusalem, Israël
depuis
$1,12M
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,18M
Vous regardez
Quartier résidentiel Tres rare. vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Raanana, Israël
depuis
$1,78M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Quartier résidentiel 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Quartier résidentiel 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Jérusalem, Israël
depuis
$5,016
רחביה / שערי חסד – קק״ל 23 ✨ Appartement 4 pièces neuf – 97 m² ???? Terrasse de 10 m² ????️ Entièrement meublé – prestations haut de gamme ????️ Suite parentale ???? 2ᵉ étage avec ascenseur ???? Parking privé ???? Entrée immédiate
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Residence aquarelle ganib b
Quartier résidentiel Residence aquarelle ganib b
Quartier résidentiel Residence aquarelle ganib b
Quartier résidentiel Residence aquarelle ganib b
Quartier résidentiel Residence aquarelle ganib b
Afficher tout Quartier résidentiel Residence aquarelle ganib b
Quartier résidentiel Residence aquarelle ganib b
Eilat, Israël
depuis
$1,18M
Dans le Quartier Ganim Bet d Eilat dans la fameuse résidence Aquarelle ,au bord du désert, et de la mer rouge dans un immeuble boutique, Penthouse a vendre face a la vallée . cet immeuble est composé de 2 niveaux , d un Penthouse qui se trouve au 1 ère étage avec sa propre entrée . une…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jérusalem, Israël
depuis
$721,050
Tres beau projet sur Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya , Une résidence de 3 immeubles ,dont 2 immeubles de 9 étages et 1 de 16 étages . Grand choix d appartement avec des grands balcon du 2 au 5 pièces avec rez de jardin et penthouse . Parking pour chaque appartement , caves réservées p…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller