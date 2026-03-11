  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces entièrement rénové

Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces entièrement rénové

Jérusalem, Israël
depuis
$1,10M
;
8
ID: 34506
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Shacharai, 14

À propos du complexe

Magnifique 3 pièces entièrement rénové, première étage, ascenseur, terrasse, vue dégagée, cave, 2 places de parking. le plus 200m² du toit de l'immeuble appartient à l'appartement.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Charmante maison renovee. raanana kiriat sheret.
Raanana, Israël
depuis
$1,72M
Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Ascalon, Israël
depuis
$627,000
Quartier résidentiel Lumière, calme et convivialité à pisgat zeev - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Ascalon, Israël
depuis
$479,655
Quartier résidentiel Duplex a louer a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$6,897
