  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park !!!!! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande terrasse souccah !! dans un superbe immeuble, au sein du quartier park !

Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park !!!!! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande terrasse souccah !! dans un superbe immeuble, au sein du quartier park !

Hadera, Israël
depuis
$705,375
;
10
ID: 34349
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

BZH Nouvelle exclusivité chez RE/MAX Hadera, notre coup de coeur à saisir immédiatement, au sein du prestigieux projet Villa V, apprécié pour sa beauté ! Ses atouts : - Spacieux et lumineux appartement de 4 + 1 pièces, - ⁠Bel immeuble avec de la pierre, du bois et des plantes, - ⁠Etage 4/6, - Superbe terrasse-Souccah d’environ 30 m², exposée Sud-Est, - ⁠Espace de vie très lumineux avec de grandes ouvertures et une vue dégagée, - ⁠Aucun mur mitoyen avec les voisins - immeuble boutique exclusif ! - Suite parentale avec sa salle d'eau privée, - 2 chambres supplémentaires dont une pièce sécurisée, - Pièce adjointe supplémentaire (bureau, chambre d’amis, chambre supplémentaire), - Cave adjointe, - Très beau lobby, immeuble bien entretenu, - Faibles charges ! - ⁠Entrée immédiate ! Excellent emplacement : au pied de l'immeuble un parc verdoyant, à proximité de l’entrée de l’EcoPark, de la communauté francophone 'Habad du Park, d'une zone commerciale, des écoles et des axes routiers. Prix exceptionnel !! Affaire de folie pour habitation ou investissement !! Prix : Seulement 2.280.000 NIS ! Ne dites pas qu’on ne vous l’avait pas dit !! Contactez-nous : Ra’hel Benguigui, RE/MAX Hadera Licence professionnelle 313736

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel




Autres complexes
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
À VENDRE | MAGNIFIQUE 3 PIÈCES | RUE CALME ET PRESTIGIEUSE – À 2 MINUTES DE LA PLAGE, TEL AVIV Situé dans une rue calme et prestigieuse à seulement 2 minutes à pied du Royal Beach, ce superbe appartement de 3 pièces est un véritable bijou. Niché au 1er étage surélevé d’un immeuble magnifiqu…
Agence
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,18M
Idéalement situé au cœur de Tel-Aviv, sur la prestigieuse rue Dizengoff, à l’intersection des rues Jabotinsky et Bazel, l’un des secteurs les plus prisés de la ville, réputé pour ses cafés, ses boutiques et son atmosphère unique. Appartement dans un immeuble récemment rénové dans le cadre d…
Agence
Immobilier.co.il
Bat Yam, Israël
depuis
$759,266
Le projet MODA est un immeuble boutique de standing de 10 étages, offrant intimité et confort grâce à un nombre limité d’appartements par étage. Appartements de 2 à 5 pièces avec parking, ainsi que penthouses luxueux, adaptés aussi bien aux familles qu’aux investisseurs. PRIX PRESALE pour …
Agence
Immobilier.co.il
