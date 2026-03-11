  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite

Ascalon, Israël
depuis
$573,705
;
5
ID: 34313
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

un beau 4 pieces avec vue mer bel immeuble

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bonne affaire
Tel-Aviv, Israël
depuis
$940,500
Quartier résidentiel A vendre projet - residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$1,33M
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,52M
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$987,525
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,43M
Superbe appartement 4 pièces rénové dans un prestigieux complexe boutique – Strok 7–9 (Société Netanel – livraison premier trimestre 2026) 102,5 m² + 14 m² de balcon 3e étage | Seulement 2 appartements par étage Façade | 3 orientations 2 places de parking souterrain + cave Parquet européen …
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, hauts plafonds
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,24M
Rue Herzl en plein centre du quartier de Florentine, appartement de 3 pièces de 80m2 avec balcon au 1 er étage avec ascenseur, tres belle hauteur sous plafonds environ 3m, Superbe potentiel, a proximite de tous les cafes et restaurants. BEL INVESTISSEMENT A NE PAS MANQUER
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Jérusalem, Israël
depuis
$1,07M
Projet neuf Kiryat Hayovel Jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2 Nouveau projet a Kiryat Hayovel, compose de 2 immeubles de 20 étages et 2 de 9 étages livrable Déc 2026 Les espaces publics existant seront développés et réaménagés en espaces verts avec de nouveaux et larges trottoirs, Un nouveau …
Agence
Immobilier.co.il
