  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !

Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !

Ashdod, Israël
depuis
$1,33M
;
6
Laisser une demande
ID: 34091
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Le seul nouveau programme qui n'est pas une tour ! Une architecture d'avant garde pour cette résidence face a la mer a Ashdod : -8 étages seulement -2 ascenseurs dont un de shabat -Hall d'entrée luxueux avec concierge -Dans le quartier résidentiel de Dalet , surplombant les villas et face a la mer Prestations : -3 mètres de hauteur sous plafond -Sol 80/80 -10 mètres linéaire de cuisine -volets roulants électriques Penthouse en duplex avec piscine privée

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Maison privée de style marocain dans un bâtiment ottoman dans le vieux jaffa
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,00M
Quartier résidentiel Exceptionnel ! appartement premium villa rothschild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,90M
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces - 166m2 – givat shaoul jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,94M
Quartier résidentiel Appartement jardin unique avec piscine privÉe et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
Quartier résidentiel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,11M
Vous regardez
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Ashdod, Israël
depuis
$1,33M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Afficher tout Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Ascalon, Israël
depuis
$438,900
appartement 4 pcs refait a neuf quartier centrale afridar ascensseurs
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$917,615
Situation du projet Mardoche khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Projet Jabotinsky est un immeuble boutique Stratégiquement situé à  7 minutes à pied du célèbre kikar et 6 minute de la plage Dans une des rue les plus convoitée de la ville Cara…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement neuf a vendre a ashdod, livraison immédiate
Quartier résidentiel Appartement neuf a vendre a ashdod, livraison immédiate
Quartier résidentiel Appartement neuf a vendre a ashdod, livraison immédiate
Quartier résidentiel Appartement neuf a vendre a ashdod, livraison immédiate
Quartier résidentiel Appartement neuf a vendre a ashdod, livraison immédiate
Quartier résidentiel Appartement neuf a vendre a ashdod, livraison immédiate
Quartier résidentiel Appartement neuf a vendre a ashdod, livraison immédiate
Ashdod, Israël
depuis
$1,19M
La Perle Rare ! City Appartement 4 pièces neuf, résidence avec piscine Dimri, 140m2 + 20m2 terrasse + 10m2 balcon, cave, parking, clim, 21eme étage sud. Jamais habité, libre immédiatement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller