  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam

Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$1,03M
;
6
Laisser une demande
ID: 34414
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Mivtsa Sinai, 29 BeEngcoil

À propos du complexe

Au cœur de la ville de Bat-Yam, rue Mivtza Sinai, le projet propose deux immeubles résidentiels écologiques, (certifiés Green Building). Des appartements spacieux et modernes y offrent confort, innovation et bien-être, à proximité immédiate de toutes les commodités. Le projet repose sur des valeurs fortes : qualité, professionnalisme, fiabilité, durabilité et service. Chaque détail est pensé pour garantir une vie meilleure – plus sûre, plus saine et plus agréable – avec un accompagnement de la conception jusqu’à la remise des clés. 2 immeubles de 13 étages 134 appartements 5 niveaux de parkings et caves 2 jardins d’enfants Espaces publics partagés favorisant la vie communautaire des résidents Ascenseurs design Planification et exécution selon la méthode Hadar Immeubles construits selon la norme de construction verte (5281) – 3 étoiles Design extérieur impressionnant avec une architecture moderne Vue mer à partir des étages élevés Espace vert sous les immeubles À seulement 10 minutes de route de la mer Ligne 20 autobus à 2 pas Ligne de métro très proche Piste cyclable au pied de l’immeuble

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,52M
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Jérusalem, Israël
depuis
$586,245
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Ashdod, Israël
depuis
$2,35M
Quartier résidentiel Maison privée de style marocain dans un bâtiment ottoman dans le vieux jaffa
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,00M
Vous regardez
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,03M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,47M
À vendre en exclusivité ! 15, rue Soutine (En construction avancée) Rue calme et prestigieuse près de la place Rabin Pendant les travaux de démolition et de construction du TAMA 1er étage 3 pièces 68,2 m² plus 14 balcons Face à Soutine ! (Orientation sud-est) Parking souterrain régulier Vast…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,71M
MAGNIFIQUE 3 PIECES EN COURS DE CONSTRUCTION DANS UN IMMEUBLE ENTIEREMENT NEUF DANS LE QUARTIER TRES PRISE DE BASEL A TEL AVIV. PRESTATIONS DE HAUT STANDING. HAUTS PLAFONDS DE 2.9M; LIVRAISON DANS 5 MOIS, VENDU AVEC UNE CAVE
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Kiryat moché proche tram
Quartier résidentiel Kiryat moché proche tram
Quartier résidentiel Kiryat moché proche tram
Quartier résidentiel Kiryat moché proche tram
Jérusalem, Israël
depuis
$962,445
A Kiryat Moché, entrée de la ville, tout près de la station de tramway, grand 3P lumineux avec une trimple exposition et deux balcons. Prix négociable, Libre de suite !
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller