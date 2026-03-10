  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  Quartier résidentiel Luxueux, proche de la mer, vue sur la mer

Quartier résidentiel Luxueux, proche de la mer, vue sur la mer

Ascalon, Israël
depuis
$2,51M
;
10
ID: 34747
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    HaNamal, 7

À propos du complexe

penthouse pleine mer, Cinq pièces surfaces habitable 175m² Balcon d’environ 70 m² a l'etage d'entrées Salon et coin cuisine env. 75 m² Balcon supérieur env. 230 m² Suite parental avec Balcon et armoirs encastre Hauteur de plafond 3,20 mètres 16 eme etage sur 16 Armoires en boi intégrées dans les chambres Parking souterrain Plus de détails et rendez-vous à la propriété par téléphone 0546233343 Dan Real Estate Consultant

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
