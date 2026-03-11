  1. Realting.com
  Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv

$1,41M
ID: 34461
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bograshov, 21 Teawei

À propos du complexe

Appartement 83 m², très bien situé rue Shalom Aleichem, à deux pas de Bograshov. Emplacement central recherché, proche plage, commerces et cafés. Ancien 3 pièces transformé en 2 pièces, avec très grande pièce à vivre esprit loft. Volumes généreux et distribution fluide, idéal pour un confort de vie moderne. Situé au 1er étage d’un immeuble bien entretenu. Charges très modérées. Arnona : 550 ₪ tous les deux mois. Vaad : 150 ₪ par mois.

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Ramat Gan, Israël
depuis
$1,08M
Ramat Gan – Le cœur résidentiel du Grand Tel-Aviv À seulement quelques minutes de Tel-Aviv, la ville de Ramat Gan incarne l’équilibre parfait entre modernité, nature et qualité de vie. C’est une destination privilégiée pour les familles comme pour les investisseurs, offrant un environnement…
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$805,695
Projet résidentiel, situé au coeur de yaffo, dont l'emplacement stratégique,le place près des attractions locales, comme les plages et les cafés, proche du tramway Une grande cour intérieure de style européen, offrant un espace privé lumineux et convivial pour les résidents. Autour de laqu…
Quartier résidentiel Rare : appartement 5 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Rare : appartement 5 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Rare : appartement 5 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Rare : appartement 5 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Rare : appartement 5 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Rare : appartement 5 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Rare : appartement 5 pièces a ashdod
Ascalon, Israël
depuis
$843,315
Rare !! Appartement 5 pièces "résidence Dimri City" 160 m2 avec 20 m2 de terrasse, 2 ascenseurs dont un de shabat. A proximité de commerces, écoles, parcs, synagogues, bus..... Entièrement rénové, avec clim individuel dans chaque chambre. Parking
