Quartier résidentiel Coup de fusil ! une affaire exceptionnelle ! une nouvelle exclusivité re/max hadera en avant-première en prime location, au centre-ville de hadera !

Coup de fusil ! Une affaire exceptionnelle !
Une nouvelle exclusivité RE/MAX Hadera en avant-première en prime location, au centre-ville de Hadera !
BZH
Un grand appartement de 2 pièces rénové, au centre-ville de Hadera à un prix incroyable !
Caractéristiques :
✅ Grand appartement de 2 pièces d'environ 70 m²,
✅ Salon spacieux et lumineux,
✅ Terrasse intérieure,
✅ Climatisations neuves,
✅ Plomberie refaite à neuf,
✅️ Carrelage rénové,
✅️ Electricité triphasée,
✅ Au 2ème étage sur 4 (sans ascenseur),
✅️ Cadastre en règle,
✅️ Immeuble destiné à faire l'objet d'un projet Pinouy Binouy (destruction/reconstruction) par un promoteur réputé de Hadera BZH !
Proche des communautés francophones, des commodités et à proximité en voiture de la gare de train et du bord de mer !
Premier arrivé, premier servi ! Ne dites pas qu'on ne vous l'avait pas dit !
Contactez-nous :
RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licence professionnelle 313736.
