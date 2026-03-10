  1. Realting.com
  Quartier résidentiel Coup de fusil ! une affaire exceptionnelle ! une nouvelle exclusivité re/max hadera en avant-première en prime location, au centre-ville de hadera !

Quartier résidentiel Coup de fusil ! une affaire exceptionnelle ! une nouvelle exclusivité re/max hadera en avant-première en prime location, au centre-ville de hadera !

Hadera, Israël
depuis
$405,983
;
5
ID: 34895
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

Coup de fusil ! Une affaire exceptionnelle ! Une nouvelle exclusivité RE/MAX Hadera en avant-première en prime location, au centre-ville de Hadera ! BZH Un grand appartement de 2 pièces rénové, au centre-ville de Hadera à un prix incroyable ! Caractéristiques : ✅ Grand appartement de 2 pièces d'environ 70 m², ✅ Salon spacieux et lumineux, ✅ Terrasse intérieure, ✅ Climatisations neuves, ✅ Plomberie refaite à neuf, ✅️ Carrelage rénové, ✅️ Electricité triphasée, ✅ Au 2ème étage sur 4 (sans ascenseur), ✅️ Cadastre en règle, ✅️ Immeuble destiné à faire l'objet d'un projet Pinouy Binouy (destruction/reconstruction) par un promoteur réputé de Hadera BZH ! Proche des communautés francophones, des commodités et à proximité en voiture de la gare de train et du bord de mer ! Premier arrivé, premier servi ! Ne dites pas qu'on ne vous l'avait pas dit ! Contactez-nous : RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licence professionnelle 313736.

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
