Quartier résidentiel Projet neuf à hadera

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Programme neuf à Hadera : un emplacement stratégique entre Tel Aviv et Haïfa.
Vous recherchez un projet neuf a hadera
Une nouvelle adresse d’exception au cœur de la ville
Mardochée Khayat vous propose de découvrir ce magnifique projet résidentiel inédit situé en plein centre-ville.
Trois immeubles modernes au design architectural raffiné s’élèveront au-dessus d’une galerie commerciale animée, accueillant de prestigieuses enseignes.
Profitez du confort d’une rue calme, tout en étant au centre des commodités :
• Gare de Hadera à proximité, pour un accès direct à Tel Aviv et Haïfa
• Réseau de bus reliant facilement tout Israël
• À deux pas du centre commercial Canyon Mall Hof Hayam avec ses boutiques, cafés et restaurants
• À seulement 10 minutes de la plage
• 30 minutes de Tel Aviv et 30 minutes de Haïfa en voiture
Caractéristiques du projet
• Lobby double hauteur, luxueusement décoré par un architecte d’intérieur
• Trois ascenseurs dont un chabbatique
• Vue dégagée dès les premiers étages
• Garantie bancaire : Mizrahi Tefahot
• Démarrage des travaux : septembre 2025
• Livraison prévue : mai 2030
• Possibilité de financement 20 % à la signature, 80 % à la remise des clés – sans indexation sous conditions
• Prestations haut de gamme
Caractéristiques des appartements
• Carrelage moderne 80x80 dans toutes les pièces
• Préparation à la climatisation centralisée
• Meubles de salle de bain design
• Robinetterie mitigeur haut de gamme
• Portes intérieures de qualité
• Cuisine personnalisable
• Stores électriques dans tout l’appartement
Typologies disponibles :
• 2 pièces : 55 m² + 10 m² terrasse
• 3 pièces : 75 m² + 12 m² terrasse
• 4 pièces : 105 m² + 10 m² terrasse
• 5 pièces : 123 m² + terrasses de 10 m² + 6 m²
Localisation sur la carte
Hadera, Israël
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