  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel 3 pièces à vendre complet, immeuble neuf ascenseur, balcon, parking, cave.

Quartier résidentiel 3 pièces à vendre complet, immeuble neuf ascenseur, balcon, parking, cave.

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
;
6
ID: 34610
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Druyanov, 6

À propos du complexe

Dans une petite rue proche de Bograshov/ Frishman et de là plage dans un immeuble neuf, appartement de 3.5 pièces de surface habitable de 85 m² avec un joli balcon sur la rue appartement avec Mamad, deux chambres à coucher et une demi chambre en plus (bureau, chambre d’enfant) joli séjour et balcon 3.5 pièces 85m2 Balcon 2 eme étage Ascenseur Parking Mamad 2 salles de Bains Cave (6m2) 6.500.000₪

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
