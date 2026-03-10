Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Plan parfaitement pensé et très spacieux
5 pièces – 135 m²
Salle de bain enfants
Dans la suite parentale : salle de douche + dressing
Cuisine haut de gamme entièrement rénovée
3 toilettes
Cuisine d’été avec barbecue et cave à vin sur la terrasse
4 terrasses – 60 m² au total, avec vue mer ouverte
Parking au Tabou
Chambre sécurisée (mamad)
Entrée flexible
Possibilité d’échelonner les paiements jusqu’à un an
Emplacement idéal :
✅ À 1 minute à pied de la mer et de la promenade
✅ Écoles et jardins d’enfants
✅ Transports publics et ligne de tramway
✅ Parcs verts et aires de jeux
✅ Supermarché et synagogue ✡️
✅ Restaurants et cafés très appréciés ☕
Une expérience de vie luxueuse et confortable au cœur de Bat Yam !
Localisation sur la carte
Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour