  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Haut standing appartement 4 pièces a ashdod

Quartier résidentiel Haut standing appartement 4 pièces a ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$924,825
;
6
Laisser une demande
ID: 34569
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Appartement 4 pièces a vendre a Ashdod de haut standing, résidence "Dekel" en bord de mer.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Bonne occasion, clair, endroit calme
Jérusalem, Israël
depuis
$1,13M
Quartier résidentiel Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Jérusalem, Israël
depuis
$2,98M
Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Netanya, Israël
depuis
$4,36M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bel appartement
Ascalon, Israël
depuis
$620,730
Quartier résidentiel Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentine/herzl
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,32M
Vous regardez
Quartier résidentiel Haut standing appartement 4 pièces a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$924,825
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Quartier résidentiel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Quartier résidentiel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Quartier résidentiel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Quartier résidentiel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Afficher tout Quartier résidentiel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Quartier résidentiel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,95M
Au 3, rue Zion Boulevard, une adresse prestigieuse et très recherchée. Un appartement unique, spacieux, lumineux et magnifique ! Au 5ème étage, cet appartement bénéficie d'une excellente circulation sur quatre axes ! Un appartement de 5 pièces offrant un fort potentiel et une disposition …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Afficher tout Quartier résidentiel Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Ascalon, Israël
depuis
$579,975
Bonne affaire
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité
Harish, Israël
depuis
$332,310
NOUVEAU PROJET EXCEPTIONNEL À HARISH – PRÉVENTE Mardochée Khayat a le plaisir de vous présenter en avant-première son tout nouveau projet immobilier en prévente dans la ville en plein essor de Harish, un emplacement à très fort potentiel ! Situé au cœur de Harish, proche des écoles, des sy…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller