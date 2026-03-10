  1. Realting.com
  Israël
  Nahariya
Quartier résidentiel Rez de jardin

Nahariya, Israël
$956,175
ID: 34751
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya

Grand rez-de-jardin Dans le nouveau quartier Shimon Peres, découvrez ce superbe 5 pieces en rez-de-jardin aux volumes rares : env. 200 m² habitables et 170 m² de jardin exposé sud-ouest Calme, luxe et intimité garantis A quelques min à pied du centre-ville, de la gare, des commerces.

Nahariya, Israël
