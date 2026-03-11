  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Appartement 5 pièces - 166m2 – givat shaoul jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,94M
5
ID: 34140
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Shlomo Alkabets, 9

À propos du complexe

Appartement 5 pièces - 166m2 – Givat Shaoul Jérusalem Balcon 12 m2 – (soucca 4m2), 5eme étage Séjour- salle à manger, cuisine 4 Chambres (mamad) 3 s.bains, 3 wc Volets, climatisation, doud chemech, radiateurs, chauffe-eau gaz Porte blindée, 1 parking, 1 cave, ascenseur, accès handicape Prix : 6.200.000 shekels (Ce prix n’inclut pas notre commission d’agence) Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite, Appelez nous sans attendre

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
