  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking

Quartier résidentiel Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking

Tel-Aviv, Israël
$1,36M
ID: 34211
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Fishman Maimon, 8

À propos du complexe

À vendre en exclusivité : appartement neuf 14, rue Fishman Maimon Rue calme et prestigieuse du nouveau nord, à proximité de la place Rabin, des écoles, des crèches et des centres culturels et de loisirs. Dans un immeuble neuf (livraison prévue en 2024), un projet du cabinet Krinsky Gottlieb. Spacieux appartement de 3 pièces Au 3ème étage, lumineux et bien agencé 70m² habitables + terrasse ensoleillée de 14 m² 1 Salle de bain et 2 WC Parking en sous-sol Cave de 5 m²

Localisation sur la carte

