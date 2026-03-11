  1. Realting.com
  2. Israël
  4. Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, calme

$1,13M
ID: 34175
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Shai Agnon, 20

À propos du complexe

Dans une des rues les plus recherchees de Raanana . joli appartement de 5 pieces situe au 2e etage Cote Ouest :. terrasse 12 m2 et une deuxieme de 6 m2 depuis la chambre. Pas de mamad.. miklat au rez de chaussee tres bien entretenu. L immeuble est en retrait de la rue . petit jardin de chaque cote ou il est possible de mettre sa soucca. Parking. parking . A voir

