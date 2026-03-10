  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel 5 pièces à vendre dans la prestigieuse tour nave à bat yam. 37e étage, conçu et optimisé par un architecte. en première ligne de mer, avec vue imprenable sur herzliya, la côte et les montagnes de jérusalem.

Quartier résidentiel 5 pièces à vendre dans la prestigieuse tour nave à bat yam. 37e étage, conçu et optimisé par un architecte. en première ligne de mer, avec vue imprenable sur herzliya, la côte et les montagnes de jérusalem.

Bat Yam, Israël
depuis
$1,53M
;
5
Laisser une demande
ID: 34864
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Komemiyut

À propos du complexe

Appartement à vendre dans la prestigieuse tour NAVE à Bat Yam. Situé au 37e étage, cet appartement offre une vue panoramique imprenable sur Herzliya, la côte et les montagnes de Jérusalem. Bénéficiant d'un emplacement privilégié en première ligne de mer, ce spacieux et magnifique appartement de 5 pièces (140 m² habitables + 20 m² de balcon) est conçu par un architecte. Il comprend 3 WC, 2 salles de bains, une buanderie, 2 places de parking privatives, un cellier, et est orienté nord, ouest et est. La résidence est sécurisée 24h/24 et 7j/7 et propose une salle de sport haut de gamme, un jardin privatif et de nombreuses places de parking à proximité.

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv, rue ranak – a deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,72M
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,10M
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$846,450
Quartier résidentiel Spacieux
Jérusalem, Israël
depuis
$2,88M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, projet de qualité
Conseil régional de Tamar, Israël
depuis
$758,670
Vous regardez
Quartier résidentiel 5 pièces à vendre dans la prestigieuse tour nave à bat yam. 37e étage, conçu et optimisé par un architecte. en première ligne de mer, avec vue imprenable sur herzliya, la côte et les montagnes de jérusalem.
Bat Yam, Israël
depuis
$1,53M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Rare opportunité à ne surtout pas manquer !! dans le prestigieux et très demandé complex gindi, tour 3, un 4 pièces +.balcon + parking + mamad à moins de 50.000 nis le mètre carré.
Quartier résidentiel Rare opportunité à ne surtout pas manquer !! dans le prestigieux et très demandé complex gindi, tour 3, un 4 pièces +.balcon + parking + mamad à moins de 50.000 nis le mètre carré.
Quartier résidentiel Rare opportunité à ne surtout pas manquer !! dans le prestigieux et très demandé complex gindi, tour 3, un 4 pièces +.balcon + parking + mamad à moins de 50.000 nis le mètre carré.
Quartier résidentiel Rare opportunité à ne surtout pas manquer !! dans le prestigieux et très demandé complex gindi, tour 3, un 4 pièces +.balcon + parking + mamad à moins de 50.000 nis le mètre carré.
Quartier résidentiel Rare opportunité à ne surtout pas manquer !! dans le prestigieux et très demandé complex gindi, tour 3, un 4 pièces +.balcon + parking + mamad à moins de 50.000 nis le mètre carré.
Quartier résidentiel Rare opportunité à ne surtout pas manquer !! dans le prestigieux et très demandé complex gindi, tour 3, un 4 pièces +.balcon + parking + mamad à moins de 50.000 nis le mètre carré.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,19M
Appartement de 4 pièces, 77 m2 + 16 m2 de balcon, avec Mamad et parking dans la prestigieuse Tour 3 du projet GINDI qui offre des services de luxe - Accès Roof top - GYM - Piscine et beaucoup d'autres
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Quartier résidentiel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Quartier résidentiel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israël
depuis
$1,50M
MAGNIFIQUE PROJET NEUF AU COEUR DE BAT YAM. EMPLACEMENT IDEAL PROCHE DU TRAMWAY, DE LA PLAGE, DE LA RUE BALFOUR AVEC TOUS SES COMMERCES ET DE LA RUE ATSMAOUT
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartements a vendre a tel aviv
Quartier résidentiel Appartements a vendre a tel aviv
Quartier résidentiel Appartements a vendre a tel aviv
Quartier résidentiel Appartements a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,25M
Magnifiques appartements neufs, de 5 pieces 127 m2 . . Ascenseurs . Terrasse de 12 m2. . Vue dégagée . Parking privé. . Climatisation A 10 mn à pied du tramway
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller