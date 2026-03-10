Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces neuf avec balcon et parking

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À vendre – Appartement 3 pièces neuf avec balcon et parking
Dans un immeuble neuf tout juste livré (il y a un mois), découvrez ce superbe 3 pièces en façade, situé au 2ᵉ étage, offrant des prestations modernes et un confort optimal.
D’une superficie de 80 m², complété par un balcon de 11 m², l’appartement est baigné de lumière grâce à son exposition plein sud. Les volumes sont harmonieux et parfaitement agencés, idéals pour une vie quotidienne agréable.
Il comprend :
Un séjour lumineux ouvrant sur le balcon
Deux chambres, dont une chambre sécurisée (Mamad)
Une grande salle de bain équipée d’une baignoire
Des finitions modernes et soignées
Parking privatif en sous-sol
Un bien clé en main, rare sur le marché, parfait pour une résidence principale ou un investissement de qualité.
