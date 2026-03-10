  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces neuf avec balcon et parking

Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces neuf avec balcon et parking

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,50M
;
4
Laisser une demande
ID: 34912
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Basel, 34

À propos du complexe

À vendre – Appartement 3 pièces neuf avec balcon et parking Dans un immeuble neuf tout juste livré (il y a un mois), découvrez ce superbe 3 pièces en façade, situé au 2ᵉ étage, offrant des prestations modernes et un confort optimal. D’une superficie de 80 m², complété par un balcon de 11 m², l’appartement est baigné de lumière grâce à son exposition plein sud. Les volumes sont harmonieux et parfaitement agencés, idéals pour une vie quotidienne agréable. Il comprend : Un séjour lumineux ouvrant sur le balcon Deux chambres, dont une chambre sécurisée (Mamad) Une grande salle de bain équipée d’une baignoire Des finitions modernes et soignées Parking privatif en sous-sol Un bien clé en main, rare sur le marché, parfait pour une résidence principale ou un investissement de qualité.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$1,41M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne affaire, dans un bel immeuble, en bon etat
Ascalon, Israël
depuis
$479,655
Quartier résidentiel L'idéal : appartement 2 pièces en bord de mer a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$467,115
Quartier résidentiel Special investisseur!
Nahariya, Israël
depuis
$311,933
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,53M
Vous regardez
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces neuf avec balcon et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,50M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové – quartier sud de bat yam
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové – quartier sud de bat yam
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové – quartier sud de bat yam
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové – quartier sud de bat yam
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové – quartier sud de bat yam
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové – quartier sud de bat yam
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové – quartier sud de bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$623,865
À vendre – Superbe appartement 3 pièces en façade dans le sud de Bat Yam Emplacement idéal dans le sud de Bat Yam, dans un immeuble récemment rénové. Appartement entièrement remis à neuf, parfait pour vivre, investir ou comme pied-à-terre. Rare sur le marché et à saisir rapidement. Caracté…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$830,775
Très beau projet neuf au coeur de Bat yam, à environ 15 minutes a pied de la mer et proche de la ligne de tramway qui mène à Tel Aviv. Prestations de haut standing Du 2 pièces au penthouse à partir de 1 900 000sh TOUS LES APPARTEMENTS SONT VENDUS AVEC UN PARKING
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans un bel immeuble
Raanana, Israël
depuis
$1,19M
Appartement de 5 pieces avec terrasse parking et cave. terrasse de 10 m2. jolie cuisine ouverte .immeuble renove avec mamad. centre ville proche synagogue du Rav Pinto a 2 pas d arouza mais calme . Rue a sens unique
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller