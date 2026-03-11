  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel A vendre - 3 pieces renove, spacieux et hauts plafonds rue frishman

Quartier résidentiel A vendre - 3 pieces renove, spacieux et hauts plafonds rue frishman

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,77M
;
9
Laisser une demande
ID: 34545
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Malkhei Israel, 1

À propos du complexe

Idéalement situé rue Frishman, face à la place Masaryk et à proximité de la place Rabin, cet appartement bénéficie d’un emplacement central et très recherché au cœur de Tel-Aviv. Dans un immeuble bien entretenu avec ascenseur et miklat, découvrez un 3 pièces d’environ 100 m², situé au 4ᵉ étage. L’appartement a été entièrement rénové, avec le remplacement complet des infrastructures (électricité, plomberie), et offre des prestations modernes et élégantes. Il dispose d’un vaste espace salon-cuisine lumineux, d’une suite parentale généreuse et de hauts plafonds apportant volume et caractère. Une petite terrasse orientée vers la place Masaryk complète ce bien. Appartement coup de cœur alliant charme, confort et emplacement premium Prix : 5 650 000 NIS.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Ascalon, Israël
depuis
$579,975
Quartier résidentiel Top affaire
Tel-Aviv, Israël
depuis
$658,350
Quartier résidentiel Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Gan Yavné, Israël
depuis
$3,54M
Quartier résidentiel 2 pièces aéré et lumineux nord tlv - 1 minute de la plage et du namal, ben yehuda - dizengoff super investissement - loyer mensuel : 7.500 nis
Tel-Aviv, Israël
depuis
$830,775
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$517,275
Vous regardez
Quartier résidentiel A vendre - 3 pieces renove, spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,77M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Quartier calme
Quartier résidentiel Quartier calme
Quartier résidentiel Quartier calme
Quartier résidentiel Quartier calme
Quartier résidentiel Quartier calme
Afficher tout Quartier résidentiel Quartier calme
Quartier résidentiel Quartier calme
Ashdod, Israël
depuis
$674,025
au coeur du quartier youd beit, appartement 3 p spacieux et lumineux, vue degagee
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Ascalon, Israël
depuis
$1,49M
À Vendre – Magnifique Appartement 5 Pièces à Dimri Tower, Ashdod Situé dans la prestigieuse résidence Dimri Tower, au cœur du quartier prisé de la City à Ashdod, ce superbe appartement de 5 pièces offre une qualité de vie exceptionnelle, face à la mer. D'une superficie de 159 m², avec une …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre | appartement 3 pieces a dizengoff – netanya special investisseur (projet pinoui-binoui avance)
Quartier résidentiel À vendre | appartement 3 pieces a dizengoff – netanya special investisseur (projet pinoui-binoui avance)
Quartier résidentiel À vendre | appartement 3 pieces a dizengoff – netanya special investisseur (projet pinoui-binoui avance)
Quartier résidentiel À vendre | appartement 3 pieces a dizengoff – netanya special investisseur (projet pinoui-binoui avance)
Quartier résidentiel À vendre | appartement 3 pieces a dizengoff – netanya special investisseur (projet pinoui-binoui avance)
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre | appartement 3 pieces a dizengoff – netanya special investisseur (projet pinoui-binoui avance)
Quartier résidentiel À vendre | appartement 3 pieces a dizengoff – netanya special investisseur (projet pinoui-binoui avance)
Netanya, Israël
depuis
$642,675
Rue Dizengoff au cœur de Netanya, emplacement premium à proximité immédiate de Kikar HaAtsmaout. Secteur recherché pour ses commerces, cafés, son attractivité urbaine et son accès rapide à la plage. Appartement de 3 pièces, d’environ 88 m², au 1er étage sur 5. Entièrement rénové, avec volu…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller