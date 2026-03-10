  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !

Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !

Jérusalem, Israël
depuis
$1,52M
;
15
ID: 34899
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Yitzchak Refael

À propos du complexe

À vendre, Jérusalem, Har-homa ! Pépite véritable, Penthouse en Rez-de chaussée, 6 pièces 135 m2 sur un seul niveau + belle terrasse souccah aménagée de 25 m2, et toit électrique toit terrasse de 100 m2, incluant 2 unités de logement. Rue pittoresque calme et sans issue, vue sur la vallée et les oliviers. Très bel immeuble boutique. Accessibilité complète. L’appartement est équipé d’une belle cuisine moderne, de menuiseries de haut niveau, (beaux placards intégrés dans toutes les chambres) Système de climatisation sophistiquée Mitsubishi dans le salon, cuisine, et unités indépendantes dans les chambres 5 chambres à coucher dont mamad (chambre securise) et belle unité parentale, + 1 salle d’eau et 1 grande buanderie aménagée. De plus, 2 unités de logements avec accès indépendant, dont l’une est louée à 3,900 nis (2 pièces + terrasse ) et un grand studio (peut être loué dans les 2000 nis)

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
