  2. Israël
  3. Jérusalem
  Quartier résidentiel Penthouse near baka

Quartier résidentiel Penthouse near baka

Jérusalem, Israël
depuis
$2,98M
Quartier résidentiel Penthouse near baka
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Dina, 8

À propos du complexe

La piste Baka. Penthouse 206m2 +50m2 terrasse, gymnase, grotte, asc-chabbat, stationnement. 9500000 sh. Livraison 3 ans.

Jérusalem, Israël
