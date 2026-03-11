  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Nouveau quartier lamed a ramat aviv. belle affaire

Tel-Aviv, Israël
$1,71M
ID: 34324
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Reding, 26

À propos du complexe

Appartement de 3 pieces avec mamad . Ramat Aviv dans le nouveau quartier de lamed haradach . Baies vitrees en angle beaucoup de lumiere.. Proche de la nouvelle promenade bord de mer et plages. Excellent investissement.

Tel-Aviv, Israël
