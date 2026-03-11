  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka

Herzliya, Israël
depuis
$2,66M
;
3
ID: 34329
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Herzliya
  • Adresse
    Eliyahu Golomb

À propos du complexe

super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka . 560 m2 .terrain prive tres bien situe , proche de Raanana , des ecoles , synagogues , commerces possibilite de construire 2 cottages ou une grande villa ne laissez pas passer cette opportunite et appelez moi

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
