  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Calme. verdoyant. renove. piscine possible

Quartier résidentiel Calme. verdoyant. renove. piscine possible

Raanana, Israël
depuis
$3,37M
;
6
ID: 34191
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

Joli cottage de 7 pieces avec grand sous sol. Spacieux , grand jardin piscinable. ideal pour une famille, les chambres sont grandes, agreables, et lumineuses . Proche d ecoles et commodites.

Raanana, Israël
Quartier résidentiel Calme. verdoyant. renove. piscine possible
Raanana, Israël
depuis
$3,37M
Realting.com
Aller