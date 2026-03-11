  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ramat Gan
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité

Ramat Gan, Israël
depuis
$1,00M
;
8
Laisser une demande
ID: 34296
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Ramat Gan
  • Adresse
    Rokah, 121 b Ramat Gan Tennis Club

À propos du complexe

Ramat Gan – Le cœur résidentiel du Grand Tel-Aviv À seulement quelques minutes de Tel-Aviv, la ville de Ramat Gan incarne l’équilibre parfait entre modernité, nature et qualité de vie. C’est une destination privilégiée pour les familles comme pour les investisseurs, offrant un environnement résidentiel calme à proximité immédiate du centre économique d’Israël. Ramat Gan abrite le plus grand quartier d’affaires du pays, la Bourse de Tel-Aviv (Boursa District), où siègent les principales banques, compagnies d’assurance et tours d’entreprises internationales. La ville est en pleine expansion, portée par de nombreux projets de renouvellement urbain (Tama 38, Pinouï Binouï) et de résidences haut de gamme. Grâce à ses espaces verts généreux, comme le Parc National de Ramat Gan, ses infrastructures modernes et sa connexion directe aux grands axes (Ayalon, Route 4, Route 6, Tramway rouge), la ville offre un cadre de vie idéal pour ceux qui recherchent confort, proximité et rentabilité. LE PROJET – UZIEL 13–15 Situé au cœur d’un quartier paisible et central de Ramat Gan, Uziel 13–15 est un projet résidentiel d’exception développé par Kardan Nadlan, l’un des plus grands promoteurs d’Israël. Ce programme se compose d’une tour de luxe et de deux immeubles boutique, alliant design contemporain, volumes généreux et finitions haut de gamme. Les appartements du 2 au 5 pièces, ainsi que les mini-penthouses et penthouses, bénéficient de grandes terrasses offrant des vues dégagées sur le Gush Dan. Grâce à son emplacement stratégique, le projet bénéficie d’un accès direct au tramway, et aux principaux axes routiers reliant Tel-Aviv, Givatayim et Petah Tikva. POINTS FORTS DU PROJET • Emplacement central et calme au cœur de Ramat Gan • Proximité immédiate du tramway et des axes majeurs • Architecture moderne et design contemporain (bois et verdure) • Lobby design, salle de sport équipée, et finitions de standing • Vue dégagée sur le Gush Dan • Appartements lumineux avec grandes terrasses • Spécifications techniques de haut niveau CONDITIONS DE PAIEMENT • 20 % à la signature du contrat • 80 % quatre mois avant la livraison • Sans alavat kablan (prêt promoteur) • Indexation encadrée : 3 % par an cumulable, pris en charge par le promoteur

Localisation sur la carte

Ramat Gan, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,47M
Quartier résidentiel Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$3,76M
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, neuf
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,29M
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Ascalon, Israël
depuis
$485,925
Quartier résidentiel Waouh ! waouh ! waouh ! on ne voit pas un cottage comme celui-ci tous les jours !!
Hadera, Israël
depuis
$1,10M
Vous regardez
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Ramat Gan, Israël
depuis
$1,00M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Jerusalem mamilla david village
Quartier résidentiel Jerusalem mamilla david village
Quartier résidentiel Jerusalem mamilla david village
Quartier résidentiel Jerusalem mamilla david village
Quartier résidentiel Jerusalem mamilla david village
Afficher tout Quartier résidentiel Jerusalem mamilla david village
Quartier résidentiel Jerusalem mamilla david village
Jérusalem, Israël
depuis
$4,15M
En plein cœur de la Mamilla ,et dans le fameux projet David Village Legacy , voici un tres beau 4 pièces de 120 m2 avec 13 m2 de terrasse Soucah avec un spacieux salon , tres grande suite parentale , 2 salle de bain , 3 toilette + cave et 1 place de parking
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouvelle baisse de prix !
Quartier résidentiel Nouvelle baisse de prix !
Quartier résidentiel Nouvelle baisse de prix !
Quartier résidentiel Nouvelle baisse de prix !
Quartier résidentiel Nouvelle baisse de prix !
Quartier résidentiel Nouvelle baisse de prix !
Quartier résidentiel Nouvelle baisse de prix !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,44M
Dans la quartier de Beit Hakerem (Yeffe Nof), immeuble d'exception abritant 6 appartements seulement, grand 6.5 P seul à l'étage, 4 exposition, avec un large espace salon- salle à manger- balcon; ascenseur desservant directement la pièce principale, suite parentale, accessibilité complète, M…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$940,500
Nouveau Projet sur Ramat Bet Shemesh situe entre Jérusalem et le centre du Pays Situé à côté de Ramat Bet Shemesh A ce projet est un projet résidentiel luxueux qui comprend des 3-4-5 pièces et des penthouses, avec une belle vue sur un Park situé dans une forêt naturelle, proche du Matnas et …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller