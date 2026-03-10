  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer

Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer

Bat Yam, Israël
depuis
$971,850
10
ID: 34849
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

À propos du complexe

À vendre – Superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer. Situé au 3ᵉ étage sur 6, cet appartement lumineux de 100 m² dispose d’une terrasse de 14 m², d’un mamad, de 2 salles de bain, 2 WC et d’un beau balcon baigné de lumière. Idéalement situé, à quelques minutes à pied de la mer et de la promenade, à proximité immédiate des commerces, supermarchés, restaurants et cafés branchés, des écoles et crèches, ainsi que des transports en commun. Un quartier vivant, pratique et agréable, parfait pour toute la famille ou comme investissement de qualité.

Bat Yam, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel Holyland golden heights
Jérusalem, Israël
depuis
$1,22M
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Ascalon, Israël
depuis
$573,705
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces
Nahariya, Israël
depuis
$376,200
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,15M
Quartier résidentiel Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$4,67M
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Ramat Gan, Israël
depuis
$1,08M
Ramat Gan – Le cœur résidentiel du Grand Tel-Aviv À seulement quelques minutes de Tel-Aviv, la ville de Ramat Gan incarne l’équilibre parfait entre modernité, nature et qualité de vie. C’est une destination privilégiée pour les familles comme pour les investisseurs, offrant un environnement…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel L’un des immeubles les plus privés et élégants au cœur de la ville.
Quartier résidentiel L’un des immeubles les plus privés et élégants au cœur de la ville.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,98M
L’un des immeubles les plus privés et élégants au cœur de la ville. Situé au 4ᵉ étage sur 5. Détails du bien : 180 m² de plain-pied + deux balcons de 5 m² chacun 3 chambres + un bureau 3 toilettes et 2 salles de bains 2 places de parking souterrain standards + un débarras Option pour u…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Ashdod, Israël
depuis
$971,850
Nouveau programme en cours de construction a "Ashdod Park", nouveau quartier avec plus de 2700 appartements en construction ainsi que toutes les infrastructures nécessaire. Chaque appartement avec balcon, parking sous terrain et climatisation. Possibilité de payer 10% et le solde 3 mois avan…
Agence
Immobilier.co.il
