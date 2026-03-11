Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À vendre – Appartement 5 pièces transformé en 4 pièces à la Marina d’Ashdod
Situé dans l’un des emplacements les plus recherchés de la ville, cet appartement en front de mer offre un cadre de vie exceptionnel.
Entièrement rénové avec goût, il a été repensé en 4 pièces spacieuses. Il comprend un mamad (pièce sécurisée), la climatisation intégrée, deux salles de bains modernes, ainsi qu’une grande terrasse avec une vue mer spectaculaire, entièrement dégagée et en première ligne.
L'appartement est vendu avec une place de parking privative et un immense box de rangement, très rare dans ce secteur.
À seulement quelques pas de la plage, des restaurants, commerces et toutes les commodités du port de plaisance.
Une opportunité unique de vivre la mer au quotidien dans un cadre élégant et confortable.
Ashdod, Israël
