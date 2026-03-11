  1. Realting.com
  Quartier résidentiel Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina

$2,38M
ID: 34369
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Hevra Hadasha, 5

À propos du complexe

Au 5, rue Hevra Hadasha Rue calme à proximité de Kikar Hamedina et des principaux axes routiers. Dans un nouveau projet en cours de construction par un fonds immobilier ! Bel appartement calme et lumineux 5 pièces (sous-sol inclus) Au 5e étage (très élevé) 121 m² plus un balcon de 12 m² avec vue dégagée et dégagée ! Cuisine rénovée ! Promoteurs exceptionnels  L'appartement dispose d'un parking souterrain standard très spacieux ! Et d'un cellier d'environ 6 m². Occupation prévue : mars 2026

Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,66M
A vendre 3 pièces haut de gamme rue Rambam avec vue dégagée * 3 pièces dans un immeuble récent * 78m² * Balcon 6m² * Parquet, fenêtres double vitrage etc... * Mamak * Possibilité de vente meublé avec électroménager
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,19M
Immeuble résidentiel moderne de 7.5 étages comprenant 26 appartements avec parking privé. Chaque appartement est équipé d’une climatisation VRF individuelle avec diffusion indépendante dans chaque pièce. Finition haut de gamme avec carrelage en grès cérame, menuiserie aluminium de qualité su…
Jérusalem, Israël
depuis
$1,98M
En plein cœur de Bayit vegan, au pied des synagogues, écoles et commerces : petit immeuble de 4 étages seulement avec ascenseur, parking couvert et grande cave de 12m2. Penthouse 4 pièces, transformable en 5 très facilement, avec immense terrasse de 50m2 Soucca sur vue panoramique de Jérusa…
