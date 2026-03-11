  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Centre ville hertzylia. immeuble recent. etage eleve . vue degagee. terrasse soucca.

Herzliya, Israël
depuis
$1,25M
6
ID: 34170
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Herzliya
  • Adresse
    HaSharon, 11

À propos du complexe

Bel appartement de 5 pieces. Situe au centre ville de hertzylia. Proche de toutes les commodites. l appartement beneficie de 2 salles de bain d un espace buanderie. ( 3 toilettes) 1 grand salon et cuisine moderne. mamad . parking sous terrain.

Localisation sur la carte

Herzliya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

