  4. Quartier résidentiel Un appartement récemment construit, idéalement situé, à quelques pas de la plage et du centre-ville dynamique de tel aviv.

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,98M
;
10
ID: 34637
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Pinsker, 32

À propos du complexe

Un appartement récemment construit, idéalement situé, à quelques pas de la plage et du centre-ville dynamique de Tel Aviv. Appartement neuf de 4 pièces avec terrasse – Proche du Centre Dizengoff 4 pièces, 83 m² habitables Spacieuse terrasse ensoleillée de 10 m² Salon avec cuisine ouverte Suite parentale avec salle de bain privée Chambre sécurisée supplémentaire (Mamad) et une autre chambre (3 chambres au total) Salle de bain supplémentaire avec toilettes invités 2e étage sur 6 avec ascenseur Parking privé ( Robotique ) Triple exposition - Sud / Ouest / Nord Idéal pour y vivre ou pour un investissement ! Prix : 6 500 000 Nis

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

