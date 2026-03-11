  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Appartement immense

Quartier résidentiel Appartement immense

Ascalon, Israël
depuis
$1,10M
;
10
Laisser une demande
ID: 34698
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Ashdod

À propos du complexe

À vendre – Appartement d’exception à la City, Ashdod ???? Découvrez ce 5 pièces unique de 183 m², au 2 étages, offrant des volumes rares et un confort absolu. ✨ Points forts de l’appartement : • Superficie généreuse de 183 m² sur deux niveaux • Vue dégagée et agréable • Deux chambres parentales avec salle de bain séparée – comme un appartement indépendant • Cave privative • Parking dédié • Espaces vastes et lumineux • Immeuble très bien entretenu au cœur d’un quartier central et recherché ???? Localisation premium : Situé dans le centre d’Ashdod (City), à proximité immédiate des commerces, services, transports et écoles. ???? Idéal pour une grande famille recherchant espace, confort et emplacement stratégique, ou comme bien d’exception à valeur patrimoniale.

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, endroit calme, proche de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$937,365
Quartier résidentiel A vendre-3 pieces rue mendele a 1 min de la plage !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,22M
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,39M
Quartier résidentiel Propriété historique unique au cœur du quartier juif
Jérusalem, Israël
depuis
$43,89M
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,73M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement immense
Ascalon, Israël
depuis
$1,10M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Afficher tout Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Ashdod, Israël
depuis
$2,48M
Rare sur le secteur : villa haut de gamme située dans l’un des quartiers les plus recherchés d’Ashdod, à quelques pas de la plage, en deuxième ligne de mer. Une propriété pensée pour offrir confort, intimité et qualité de vie, idéale pour une famille ou pour une résidence d’exception. Surfa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$1,29M
Bienvenue à Island – Vivre entre ciel, mer et élégance Fermez les yeux, et imaginez un lieu où la mer devient votre horizon. À Island, vous vivez à quelques pas de la plage, dans un appartement spacieux et lumineux, conçu pour votre confort et votre bien-être. Commencez la journée avec un c…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pieces face à la mer immeuble boutique
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pieces face à la mer immeuble boutique
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pieces face à la mer immeuble boutique
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pieces face à la mer immeuble boutique
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pieces face à la mer immeuble boutique
Afficher tout Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pieces face à la mer immeuble boutique
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pieces face à la mer immeuble boutique
Ascalon, Israël
depuis
$862,125
Mini Penthaouse Immeuble boutique 5 stages particulier
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller