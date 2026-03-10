  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Appartement 3 pièces rénové proche mer, kerem hatemanim – tel aviv

Quartier résidentiel Appartement 3 pièces rénové proche mer, kerem hatemanim – tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,33M
;
10
ID: 34817
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKovshim, 45

À propos du complexe

Situé dans le quartier très recherché de Kerem HaTemanim, à quelques minutes à pied de la mer, du Shouk HaCarmel, de la rue Allenby et des hôtels Kempinski et Royal Beach, cet appartement bénéficie d’un emplacement exceptionnel au cœur de Tel Aviv. Appartement de 72 m², situé au deuxième étage, comprenant trois pièces avec un balcon ensoleillé. Le bien est entièrement rénové et dispose de deux WC, d’une buanderie et d’une salle de bain moderne. Environnement central et dynamique, à proximité immédiate des commerces, restaurants, cafés, supermarchés, transports en commun et de la promenade maritime. Disponible rapidement.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

