Quartier résidentiel A vendre beau 3 pièces entierement rénové 71m2 – centre-ville, jérusalem - 4eme étage, terrasse 7m2,

Jérusalem, Israël
depuis
$1,19M
ID: 34141
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Appartement 3 pièces, 71 m², entièrement rénové à neuf – Situé à un emplacement stratégique entre les rues King George et Bezalel, au point de rencontre des quartiers de Rehavia et Nahlaot, et à une courte distance de marche du marché Mahane Yehuda. Terrasse de 7 m², au 4ème étage avec ascenseur. Appartement très lumineux comprenant une suite parentale. Cuisine neuve et équipée : presque tout est intégré (y compris le réfrigérateur), nombreux placards et 2 éviers. : armoires murales intégrées neuves dans le salon, les chambres et le couloir. Volets électriques et porte blindée prix: 3800000sh

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
