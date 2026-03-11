  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,48M
;
10
ID: 34157
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 57

À propos du complexe

En vente exclusive Au cœur de la ville, 57 rue Melchett À proximité du boulevard Ben Zion et à quelques pas du boulevard Rothschild Dans un immeuble boutique neuf Magnifique penthouse en duplex, agencé avec goût 4 pièces, au 5ème étage, vue ouest 112 m² + environ 32 m² de terrasses ensoleillées Au niveau inférieur : 3 chambres, dont une suite parentale avec une petite terrasse ensoleillée, et des toilettes séparées. À l’étage supérieur : Un vaste espace de vie lumineux comprenant cuisine et séjour, avec accès à une terrasse ensoleillée. Une cave de 12 m², un ascenseur et une place de parking en sous-sol. L’immeuble dispose également d’un local à vélos et poussettes.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Ashdod, Israël
depuis
$717,915
Nouveau programme immobilier de 3 pièces à Ashdod – Livraison dans 26 mois Découvrez un projet immobilier d'exception en plein cœur d'Ashdod, en cours de construction, avec une livraison prévue dans seulement 26 mois. Cette nouvelle résidence de haut standing s’élève sur 8 étages et bénéfic…
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,14M
Appartement toit / Penthouse, Lev Tel Aviv, Lev HaIr Nord, Tel Aviv–Yafo 5 pièces | 4ᵉ étage sur 4 | 180 m² À vendre directement par le propriétaire, au cœur de Tel Aviv, dans une rue calme et recherchée : un appartement toit duplex de 5 pièces. 115 m² construits + 65 m² de toit-terrasse. …
Ascalon, Israël
depuis
$648,945
affaire exceptionnelle a ne pas rater agamim, petit immeuble de 2 etages, rdj 4 p de 104 m2 + jardin de 200 m2 piscinable, cave et parking vue degagee. super prosuit a l'investissement ou a l'habitat IMMEUBLE DE 2 ANS
