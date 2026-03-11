  1. Realting.com
  Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien, piscine et salle de sport

Quartier résidentiel Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien, piscine et salle de sport

Netanya, Israël
depuis
$2,665
;
2
ID: 34531
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Nitsa, 14

À propos du complexe

MAGNIFIQUE 4 PIECES VUE MER RUE NITSA A NETANYA. UNE MASTER BED ROOM AVEC SALLE DE BAIN ET PLEINE VUE MER. DEUX AUTRES CHAMBRES DONT UN MAMAD. UNE 2E SALLE DE BAIN. GRAND SEJOUR ET CUISINE EQUIPEE. LOUE MEUBLE.

Netanya, Israël
Quartier résidentiel Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien, piscine et salle de sport
Netanya, Israël
depuis
$2,665
