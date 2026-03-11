Quartier résidentiel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer à andromeda reborn

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israël
depuis
$14,11M
20
ID: 34201
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yefet, 38

À propos du complexe

Ce penthouse extraordinaire incarne le luxe et l'excellence architecturale. D'une superficie impressionnante de 414 m² de plain-pied, ce bien exclusif dispose également d'une terrasse panoramique d'environ 133 m² offrant une vue imprenable sur la mer. Située dans le prestigieux complexe résidentiel Andromeda Reborn, à seulement 500 mètres des rives paisibles surplombant le port de Jaffa, cette propriété offre une expérience de vie exceptionnelle. Conçu pour respire la sophistication et l'élégance, ce penthouse a été soigneusement conçu pour créer une ambiance de tranquillité et de style. Caractéristiques principales : – Nombre total de pièces : 8 – Nombre de chambres : 7 (dont 5 suites parentales) – Nombre de salles de bain : 5 (dont une avec sauna-hammam et baignoire flottante) – Nombre de cabinets de toilette : 2 – Mamad (chambre forte) – logement indépendant d'environ 41 m², situé au niveau du parking, avec une entrée privée enregistrée au registre foncier. – Cuisine sur mesure de style rustique avec un grand cellier. – Hauts plafonds d'environ 4 mètres. – Baies vitrées. – Marbre naturel utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. – Menuiserie sur mesure dans toute la maison. – Technologie domotique intégrée. – Climatisation indépendante pour chaque pièce. – Système audio intégré avec enceintes intégrées. – Système de sécurité avancé avec caméras. – Protection anti-pigeons extérieure. – Système d'irrigation avancé. – Jacuzzi en option. – Parking : 4 places de parking standard dans le parking souterrain du projet. Complexe résidentiel Andromeda Reborn : Le complexe résidentiel Andromeda Reborn est un projet prestigieux situé sur la colline historique d'Andromède, dans le Vieux Jaffa, alliant le riche patrimoine du quartier au luxe moderne. Le complexe comprend deux élégants bâtiments de huit étages, dont six niveaux résidentiels et deux niveaux souterrains destinés au stationnement et au stockage privés, pour le confort des résidents. L'architecte Alex Cohen et l'architecte d'intérieur Itay Shmutar ont conçu un design inspiré de l'architecture grecque et du littoral méditerranéen, intégrant harmonieusement la structure au cadre pittoresque du Vieux Jaffa. Le projet privilégie des finitions de haute qualité et intègre des éléments de design innovants pour répondre aux normes les plus élevées. Les résidents bénéficient d'une gamme d'équipements haut de gamme, notamment des espaces extérieurs privés, une piscine sans chlore alimentée par une nappe phréatique naturelle à une température constante de 24 °C toute l'année, un centre de bien-être et de remise en forme, un café sur place, un club pour les résidents et un service de gestion et de sécurité 24h/24 et 7j/7. Cette offre exclusive offre une expérience de vie sereine et raffinée dans l'un des quartiers les plus prisés de la région.

Tel-Aviv, Israël
