  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Conseil régional de Tamar
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, projet de qualité

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, projet de qualité

Conseil régional de Tamar, Israël
depuis
$758,670
;
6
Laisser une demande
ID: 34257
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Conseil régional de Tamar

À propos du complexe

Mardochee khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . En plein centre ville de Netanya emplacement très recherché Proche de tout commences,synagogue tout ce fait à pied Caractéristiques du projet Le projet est construit dans l une des rues les plus commerçantes et plus connu de Netanya Un magnifique lobby double décoré par architecte Revêtement extérieur en pierre naturel 2 ascenseurs modernes dont un Chabbatique Le projet est accompagné d une Garantie bancaire Livraison dans 2 ans demi Caractéristiques de l appartement Carrelage dans toute la maison Taille 80x80 ou 1mx1 m Préparation Climatisation Meuble de salle de bain de qualité Robinetterie mitigeur Ballon eau chaude solaire Porte intérieures de qualité Cuisine personnalisable avec plan de travail en marbre Stores électriques dans toutes les fenêtres Prise tv dans toutes les chambres et Salon Wc suspendue,compteur triphasé Terrasse avec point d eau et carrelage antidérapant Appartement vendu avec une place de parking Nous vous proposons des appartements 4 pièces 103m2 plus 12 m2 de terrasse 5 pièces 130m2 plus 14 m2 de terrasse

Localisation sur la carte

Conseil régional de Tamar, Israël

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Bon emplacement
Jérusalem, Israël
depuis
$1,31M
Quartier résidentiel Appartement de 4 pièces 80m2, kyiriat hayovel, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$721,050
Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,10M
Quartier résidentiel 5 pièces à vendre dans la prestigieuse tour nave à bat yam. 37e étage, conçu et optimisé par un architecte. en première ligne de mer, avec vue imprenable sur herzliya, la côte et les montagnes de jérusalem.
Bat Yam, Israël
depuis
$1,53M
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | rue weizmann | prestige rÉsidentiel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,10M
Vous regardez
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, projet de qualité
Conseil régional de Tamar, Israël
depuis
$758,670
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,22M
Immeuble résidentiel moderne de 7.5 étages comprenant 26 appartements avec parking privé. Chaque appartement est équipé d’une climatisation VRF individuelle avec diffusion indépendante dans chaque pièce. Finition haut de gamme avec carrelage en grès cérame, menuiserie aluminium de qualité su…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Bat Yam, Israël
depuis
$830,775
Bat Yam - rue Tsahal Appartement traversant Ouest/Est 4 pièces 106 m² avec charmante terrasse d’environ 13m² (1 master avec sdb + 2 chambres dont 1 mamad) Place de parking incluse 4ᵉ étage avec ascenseur Immeuble récent en bon état et bien entretenu. Points forts : Grande pièce à vivre …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$736,725
Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, Kiriat Hayovel Jérusalem Centre commercial à proximité du projet, a 300m du tramway. 2 ascenseurs, 3 jardins d’enfants, un club pour les résidents, 1 parking par appartement Livrable en Mars 2028 2 pièces 54m2 avec terras…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller